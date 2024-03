Dawid Szulczek to jeden z najciekawszych trenerów na rynku. Latem wygaśnie jego umowa z Wartą Poznań. W rozmowie z portalem mkszaglebie.pl przyznał, że to jedyny klub, z którym rozmawiał o przyszłości.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Dawid Szulczek

Dawid Szulczek jest łączony z wieloma klubami Ekstraklasy

Najwięcej mówiło się o jego potencjalnym porozumieniu z Cracovią

Szulczek przyznaje, że o przyszłości rozmawiał tylko z Wartą Poznań

Szulczek zostanie w Warcie? Z innymi klubami nie rozmawiał

Dawid Szulczek to łakomy kąsek na trenerskim rynku transferowym. Jego praca w Warcie Poznań jest doceniana przez całe polskie środowisko. Młodego szkoleniowca łączy się z klubami o większym potencjale kadrowym, gdzie mógłby udowodnić, że należy do najwyższej półki w kraju.

Jego Warta po raz kolejny wymieniana jest w gronie głównych kandydatów do spadku z Ekstraklasy. Jeśli znów uda się ją utrzymać, będzie to niewątpliwie sukces Szulczka. Czy to jego ostatnie miesiące w Poznaniu? Jakiś czas temu media sugerowały, że jest dogadany z Cracovią, która najprawdopodobniej pożegna latem Jacka Zielińskiego.

Plotkom sprzyja sytuacja kontraktowa Szulczka, który lada moment będzie do wzięcia. Jak sam przekonuje, do tej pory rozmawiał o przyszłości jedynie z Wartą.

– Nie wiem, co będzie za kilka miesięcy. Aktualnie skupiam się przede wszystkim na tym, aby osiągnąć cel sportowy, który mamy w Warcie Poznań. Media w przeszłości pisały już, że będę trenerem Wisły, Rakowa, a nawet selekcjonerem reprezentacji Polski. Jedynym klubem, z którym rozmawiałem o przyszłości jest Warta – przyznał Szulczek w rozmowie z portalem mkszaglebie.pl.

