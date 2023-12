fot. PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Slisz

Bartosz Slisz od dawna prezentuje się świetnie, co wpływa na rosnące zainteresowanie

Defensywny pomocnik tej zimy najprawdopodobniej opuści Legię Warszawa

24-latek przyznaje, z jakimi klubami się już kontaktował

Legia straci Slisza

Legia Warszawa w trakcie zimowego okienka może stracić Bartosza Slisza. Transfer wydaje się przesądzony, bowiem pragnie tego sam zawodnik, którego kontrakt wygasa wraz z końcem 2024 roku. Jest to więc ostatnia szansa, aby sprzedać go za niezłe pieniądze, gdyż w innym przypadku groziłaby utrata defensywnego pomocnika za darmo.

Media od kilku tygodni spekulują na temat jego przyszłości i kwot ewentualnego transferu. W kuluarach mówi się, że Slisz został przez Wojskowych wyceniony na około dwa miliony euro, na co wpływ ma jego sytuacja kontraktowa. W programie na kanale “Foot Truck” 24-latek przyznał, że ma już za sobą rozmowy z dwoma klubami.

– Jestem gotów, by zrobić kolejny krok. Dużo osiągnąłem w Legii i nie wiem, czy mogę powiedzieć, że za chwilę dojdę tu do sufitu. Tak czy inaczej, wiem, że zmiana otoczenia pomoże mi w rozwoju. Rozmowy z FC Kopenhagą nie były jakoś szczególnie zaawansowane. Trabzonspor okazał się natomiast mocno przekonany i mnie chciał, ale ostatecznie nie zdecydowałem się na taki transfer. Uważałem wówczas, że nie jest to odpowiedni czas i kierunek – zdradził Slisz.

