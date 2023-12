Harry Kane w wielkiej formie. Tego gola trzeba zobaczyć [WIDEO]

Harry Kane jest w wielkiej formie, co potwierdził w meczu Bayernu Monachium z Wolfsburgiem. Anglik popisał się kapitalnym uderzeniem sprzed pola karnego.

IMAGO / RHR-FOTO Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane zdobywa gola za golem w Bundeslidze

Anglik goni rekord Roberta Lewandowskiego

Napastnik zdobył pięknego gola z Wolfsburgiem

Harry Kane z pięknym golem z Wolfsburgiem

Harry Kane w sezonie 2023/2024 znajduje się w wielkiej formie. Anglik doskonale odnalazł się po przenosinach z Tottenhamu do Bayernu Monachium i błyszczy w rozgrywkach Bundesligi.

Angielski napastnik w 14 meczach ligi niemieckiej zdobył aż 20 bramek i nieuchronnie zbliża się do rekordu Roberta Lewandowskiego. Przypomnijmy, że Polak w jednym sezonie Bundesligi zanotował 41 trafień, co jest historycznym wyczynem. Jeśli Kane utrzyma swoją formę, to może pobić osiągnięcie Polaka.

Kolejny popis Harry Kane dał przy okazji meczu z Wolfsburgiem, gdy w 43. minucie oddał kapitalny strzał sprzed pola karnego, trafiając w samo okienko bramki. Był to 21. gol w sezonie.

