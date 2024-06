Śląsk Wrocław ogłosił kolejny letni transfer. Do wicemistrza Polski dołączył Tomasz Loska, który podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia. Bramkarz grał do tej pory w Termalice.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Tomasz Loska

Śląsk ma nowego bramkarza

Śląsk Wrocław do ostatniej kolejki walczył o mistrzostwo Polski, lecz na finiszu okazał się słabszy od Jagiellonii Białystok. Drugie miejsce w Ekstraklasie wciąż jest wielkim sukcesem dla drużyny, która rok wcześniej walczyła o ligowy byt. Nie zamierza jednak osiadać na laurach i chce poprawić ten rezultat w kolejnej kampanii. Wrocławianie bardzo aktywnie działają na rynku transferowym. Sprowadzili już Serafina Szotę i Simona Schieracka, a także wykupili wypożyczonego do tej pory Simeona Petrowa. We wtorek ogłoszono czwarty letni nabytek.

W ramach transferu bezgotówkowego do Śląska przeniósł się Tomasz Loska, który do tej pory reprezentował barwy Termaliki. Nie zdecydował się na przedłużenie wygasającej umowy z pierwszoligowcem, licząc na angaż w Ekstraklasie. Skorzystał z propozycji wicemistrza Polski, podpisując dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. 28-latek ma walczyć o miejsce w składzie z Rafałem Leszczyńskim.

– Po wicemistrzowskim sezonie chcemy zbudować jeszcze mocniejszą kadrę na kolejne rozgrywki. Przychodzi do nas bramkarz, który ma już spore doświadczenie w Ekstraklasie. Właśnie na takim zawodniku nam zależało. Tomasz będzie rywalizował o miejsce z Rafałem Leszczyńskim – tak transfer Loski opisał dyrektor sportowy David Balda.

Na poziomie Ekstraklasy Loska rozegrał dotychczas 77 spotkań. W trakcie swojej kariery grał chociażby dla Górnika Zabrze czy Rakowa Częstochowa.