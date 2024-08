fot. Pressfocus Na zdjęciu: Cameron Borthwick-Jackson

Manchester United w CV to za mało w Ekstraklasie

Śląsk Wrocław w 2023 roku pozyskał z trzecioligowego Burton Albion Camerona Borthwicka-Jacksona. Uznano to za okazję, aby przetestować wychowanka i byłego piłkarza Manchesteru United. Anglik miał jednak spore problemy fizyczne i długo czekał na szansę od Jacka Magiery. Jesienią rozegrał zaledwie trzy mecze, pokazując, że nie jest jeszcze gotowy do rywalizowania w Ekstraklasie. Wrocławianie postanowili wypożyczyć go do szkockiego Ross County, gdzie po obiecującym początku został posadzony na ławce rezerwowych. Tam również nie zabłysnął, więc po powrocie do Śląska wyczekiwano komunikatu o definitywnym rozstaniu.

Takowy pojawił się w sobotę. Śląsk poinformował, że kontrakt Borthwicka-Jacksona został rozwiązany za porozumieniem stron. Jego przybycie do Wrocławia można więc określić mianem transferowego niewypału. Anglik był pierwotnie związany z wicemistrzem Polski do 2025 roku.

Cameron Borthwick-Jackson opuszcza Śląsk Wrocław.



Kontrakt obrońcy został rozwiązany za porozumieniem stron.



Cameron, dziękujemy za Twój czas spędzony w Śląsku oraz zaangażowanie i życzymy powodzenia na dalszych etapach kariery! pic.twitter.com/0pgUvDFKF2 — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) August 10, 2024

27-letni boczny defensor będzie musiał dopisać kolejny klub do swojego piłkarskiego CV. Karierę zaczął w Manchesterze United, zaliczając wypożyczenia do między innymi Wolverhampton i Leeds United. W 2020 roku Czerwone Diabły definitywnie go pożegnały.