Władze Śląska Wrocław mają za sobą pracowite lato

Do drużyny dołączyło dziewięciu nowych zawodników

Jacek Magiera zasugerował, aby kibice nie spodziewali się kolejnych transferów

Wrocławianie skompletowali kadrę

W minionym sezonie Śląsk Wrocław do samego końca walczył o utrzymanie w Ekstraklasie. Władze klubu starają się zrobić wszystko, aby nie doprowadzić ponownie do takiej sytuacji. Latem drużynę zasiliło aż dziewięciu nowych zawodników. Są wśród nich Kacper Trelowski, Peter Pokorny, Aleksander Paluszek, Kenneth Zohore czy Cameron Borthwick-Jackson.

Na konferencji prasowej przed sobotnim meczem ze Stalą Mielec trener Jacek Magiera zabrał głos w temacie nowych nabytków. Przyznał także, że w tym momencie kadra Śląska Wrocław jest zamknięta.

– Okienko transferowe jest cały czas otwarte. Do Śląska trafiło dziewięciu nowych piłkarzy. To dużo, ale wiemy, że to było konieczne. Na dzisiaj można powiedzieć, że ta kadra jest zamknięta, choć nie wykluczamy niczego. Być może zdarzą się wypożyczenia z klubu – wyjaśnił szkoleniowiec.

