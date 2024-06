Junior Eyamba został oficjalnie ogłoszony jako nowy gracz Śląska Wrocław. Szwajcarski napastnik podpisał z klubem umowę do końca czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia o dwa lata.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Erik Exposito

Junior Eyamba nowym piłkarzem Śląska

Trochę ponad tydzień temu oficjalnie zakończyła się już saga transferowa związana z odejściem Erika Exposito ze Śląska Wrocław. Klub ze stolicy Dolnego Śląska zakomunikował w swoich mediach społecznościowych, że Hiszpan odejdzie z zespołu wraz z końcem obecnego kontraktu, czyli 30 czerwca 2024 roku. Wcześniej trwały intensywne próby namówienia napastnika na pozostanie w WKS-ie, jednak to się nie udało. Co jednak ciekawe, snajper nadal nie znalazł sobie nowego klubu, choć w jednym został nawet ogłoszony.

To już jednak z perspektywy kibiców ekipy z Wrocławia są didaskalia. Najważniejsze dla fanów było znalezienie nowego napastnika, który również będzie gwarantował zdobywanie goli na takim poziomie, jak czynił to przez ostatnie sezony Exposito. I być może właśnie się to udało, bowiem klub poinformował oficjalnie, że nowym graczem zespołu został Junior Eyamba.

22-letni napastnik rodem ze Szwajcarii dołącza do Śląska z Young Boys Berno, w którym w poprzednim sezonie trzeciej ligi szwajcarskiej zdobył 14 goli w 27 meczach. Zaliczył także jedną asystę. Umowa Szwajcara z wicemistrzem Polski została podpisana do końca czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia o dwa lata.

