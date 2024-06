Erik Exposito nie przyjął oferty Śląska Wrocław dot. przedłużenia kontraktu. Hiszpan po pięciu latach odchodzi z klubu. Wicemistrzowie Polski w mediach opublikowali list napastnika do kibiców.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Erik Exposito

Śląsk Wrocław rozstaje się z Erikiem Exposito, Hiszpan nie przyjął oferty

Erik Exposito oraz Śląsk Wrocław przeżyli razem najlepszy sezon w ostatnich latach. Wrocławska drużyna do ostatniej kolejki walczyła o mistrzostwo Polski, lecz ostatecznie zajęła 2. miejsce. W nagrodę w przyszłej kampanii Wojskowi będą reprezentować nasz kraj w rozgrywkach Ligi Konferencji. Z kolei Erik Exposito z dorobkiem 19 goli został królem strzelców PKO BP Ekstraklasy.

Przyszłość hiszpańskiego napastnika w klubie z Dolnego Śląska od kilku miesięcy pozostawała pod znakiem zapytania. Obie strony nie potrafiły porozumieć się w kwestii nowego kontraktu. Choć władze Śląska Wrocław próbowały go zatrzymać, to Erik Exposito nie przyjął oferty i z dniem 1 lipca zostanie wolnym zawodnikiem na rynku transferowym. Na oficjalnym profilu klubu na portalu X udostępniony został list Exposito skierowany do kibiców.

– Dziękuję, Wrocław. Kiedy wypowiadam te słowa, nie mogę czuć większej wdzięczności. Te pięć lat w Polsce dało mi wszystko, czego potrzebowałem, aby być szczęśliwym człowiekiem. Czuję wielką ekscytację na myśl o tym, co osiągnęliśmy, jak ten mały chłopiec, który grał na ulicach Santa Cruz de Tenerife i marzył o karierze zawodowego piłkarza. Sprawiliście, że czułem tę samą pasję, co wtedy. Dziękuję – napisał Erik Exposito.

– Podjąłem decyzję, aby zakończyć tę pięcioletnią przygodę. Otrzymałem kilka ofert z polskich klubów, ale wszystkie odrzuciłem. Trudno mi wyobrazić sobie zakładanie innej koszulki w Polsce niż tej Śląska Wrocław – dodał napastnik Śląska.

Całość listu Erika Exposito można przeczytać na portalu X na oficjalnym profilu klubu. 27-latek barwy Śląska Wrocław reprezentował przez pięć lat od 2019 roku. Łącznie wystąpił w 164 meczach, w których strzelił 58 goli i zaliczył 24 asysty.