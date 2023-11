💬 Nie mieliśmy w tym sezonie momentu załamania, w którym by głowy opadły. Wierzę, że nawet z tak dobrą drużyną jak Lech, na jego terenie, stać nas, by zawalczyć o punkty – mówi trener Jarosław Skrobacz przed wyjazdem do Poznania🎙



