PressFocus Na zdjęciu: Carlitos

Carlitos nabawił się kontuzji w meczu z Górnikiem

Hiszpan opuścił boisko w 77. minucie spotkania

Jego przerwa w treningach potrwa 7-10 dni

Carlitos odpocznie od gry, Hiszpana czeka 7-10 dni przerwy

Carlitos nie będzie najlepiej wspominał ostatniego spotkania Legii Warszawa z Górnikiem Zabrze w ramach 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Stołeczny klub co prawda po zwycięstwie 1:0 wyjechał z Roosevelta z trzema punktami, ale hiszpański napastnik musiał opuścić boisko, ponieważ doznał urazu.

Co ciekawe, 32-latek zameldował się na murawie w 62. minucie, kiedy to zmienił Ernesta Muciego, a już 15 minut później zszedł z kontuzją. Carlitos nabawił się niskiego stopnia uszkodzenia mięśnia przywodziciela. Szacowany czas powrotu zawodnika do treningów wynosi od 7 do 10 dni – czytamy na oficjalnej stronie internetowej Legii Warszawa.

Carlitos podczas meczu z Górnikiem doznał niskiego stopnia uszkodzenia mięśnia przywodziciela.



Szacowany czas powrotu do treningów wynosi od 7 do 10 dni. pic.twitter.com/196W6jju0V — Legia Warszawa 👑 (@LegiaWarszawa) March 6, 2023

Drugi pobyt hiszpańskiego atakującego na Łazienkowskiej nie jest zbyt udany – środkowy napastnik pokazuje swoją przydatność głównie w Pucharze Polski.

Carlitos w 18 spotkaniach trwającej kampanii strzelił 4 bramki i zaliczył tyle samo asyst. Wychowanek Elche był piłkarzem Wojskowych także w sezonie 2018-2019.

Czytaj więcej: