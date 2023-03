PressFocus Na zdjęciu: Kiko Ramirez

Javi Benitez jednak nie zwiąże się z Wisłą Kraków

26-letni bramkarz był testowany przez Białą Gwiazdę

Tym samym nie powiększy się hiszpańska kolonia na Reymonta

Javi Benitez nie przekonał sztabu szkoleniowego Wisły Kraków

– Hiszpański bramkarz Javi Benitez wrócił do Hiszpanii, co oznacza, że nie zostanie zakontraktowany przez Wisłę Kraków – czytamy na twitterowym koncie Białej Gwiazdy. 26-letni golkiper był testowany przez klub z Reymonta w ostatnim sparingu przeciwko drużynie do lat 19.

Seniorski zespół Wisły Kraków pokonał swoich młodszych kolegów 4:3, a Javi Benitez wpuścił aż trzy gole. Urodzony w Gijon zawodnik nie przekonał sztabu szkoleniowego Białej Gwiazdy, bowiem ostatecznie nie zdecydowano się na podpisanie umowy z bramkarzem.

ℹ️ Hiszpański bramkarz Javi Benítez wrócił do Hiszpanii, co oznacza, że nie zostanie zakontraktowany przez Wisłę Kraków. — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) March 6, 2023

Tak więc, Javi Benitez pozostanie bezrobotny po tym, jak latem 2022 roku rozstał się z Salamanką.

Co ciekawe, obecnie w kadrze Wisły Kraków znajduje się aż siedmiu Hiszpanów – Tachi, David Junca, Luis Fernandez, Alex Mula, Miki Villar, Sergio Benito oraz Angel Rodado. Przypomnijmy, że dyrektorem sportowym ekipy z Reymonta jest Kiko Ramirez, który odpowiada za transfery.

Podopieczni Radosława Sobolewskiego z 36 punktami na koncie zajmują 6. miejsce w tabeli Fortuna 1 Ligi, co w tym momencie zapewnia im udział w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy.

