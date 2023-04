Raków wybrał nowego trenera. Świerczewski uchylił rąbka tajemnicy

PressFocus Na zdjęciu: Raków Częstochowa

Po siedmiu latach Papszun odchodzi z Rakowa Częstochowa

Szkoleniowiec poinformował o swojej decyzji podczas konferencji prasowej

Okazuje się, że Raków ma już wybranego następcę Papszuna

Raków znalazł następcę Papszuna. Pozostało podpisać dokumenty

Właściciel Rakowa, Michał Świerczewski odpowiedział na pytanie, czy spodziewał się odejścia trenera Marka Papszuna. – Czy się spodziewałem? Może inaczej. Od kilku lat przygotowałem się do takiej sytuacji. O wiele rzeczy można w życiu nie dbać, ale o przygotowanie następnego potencjalnego trenera musisz zadbać, bo inaczej będziesz miał duże problemy. Do tego tematu starałem się przygotować z dużym wyprzedzeniem – przyznał.

– W jakimś stopniu spodziewałem się tej decyzji. Nie ukrywam jednak, że było to dla mnie zaskoczenie i był to dla mnie szok, gdy usłyszałem tą informację. Podcięło mi to skrzydła na kilka godzin. Po tym podjąłem się jeszcze jednej próby zatrzymania Marka Papszuna i poprosiłem o przemyślenie tej decyzji. Kolejnego dnia zrobiłem to samo, ale niestety obie próby zakończyły się niepowodzeniem – dodał.

Jakiego trenera będzie chciał zatrudnić Raków w miejsce Marka Papszuna? – Zależy mi na piłce atrakcyjnej dla kibiców, ale ma być to piłka, która prowadzi do wyników. I to jest takim naszym kryterium nadrzędnym. Super byłoby, gdyby był to trener kontynuujący grę tym samym systemem, ponieważ nie ukrywam, że mamy zawodników dobranych pod takie ustawienie – kontynuował.

Jednak co najważniejsze, okazuje się, że ekipa z Częstochowy zadbała już o wybór nowego szkoleniowca. – Trener jest wybrany. Mamy uzgodnione warunki finansowe. Musimy podpisać umowę. W poniedziałek poinformujemy, kiedy nastąpi ogłoszenie naszego wyboru- potwierdził Świerczewski.

