Raków ma nowego bramkarza. W CV Premier League

NTB / Alamy Na zdjęciu: Kristoffer Klaesson

Raków zastąpił Kovacevicia. Nowy golkiper

Raków Częstochowa po sezonie sprzedał jedną ze swoich największych gwiazd. Szeregi Medalików opuścił Vladan Kovacević, który przeniósł się do Portugalii i zasilił szeregi Sportingu. Lizbońskie Lwy zapłaciły za Bośniaka blisko pięć milionów euro. Rozstanie z podstawowym golkiperem oznaczało, że jednokrotni mistrzowie Polski będą szukali wzmocnień na tej pozycji.

W niedzielę Raków potwierdził pozyskanie nowego bramkarza. Do ekipy z Częstochowy dołączył Kristoffer Klaesson. Klub poinformował, że pozyskał 23-latka na zasadzie transferu bezgotówkowego. Były młodzieżowy reprezentant Norwegii podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2027 roku, a więc na trzy sezony.

Klaesson to wychowanek Valerengi, z której w lecie 2021 roku został sprzedany do Leeds United. Pawie zapłaciły za niego prawie 2,5 miliona euro. Dorobek Norwega w Anglii to tylko cztery spotkania w pierwszej drużynie i 30 meczów w zespole do lat 21.

W sezonie 23/24 zanotował dwa starcia w Championship i jedno w FA Cup, natomiast dwa lata wcześniej udało mu się zaliczyć debiut w Premier League. Klaesson pojawił się na boisku w 55. minucie rywalizacji z Wolverhampton, zastępując kontuzjowanego Illana Mesliera. Nie stracił gola, a jego zespół wygrał 3:2.