Raków z dużym wzmocnieniem! Przez lata pracował w Borussii Dortmund

Raków Częstochowa ogłosił, że do zespołu w roli Doradcy Zarządu ds. Sportowych dołączył Artur Płatek. W przeszłości przez lata związany był z Borussią Dortmund, gdzie pracował jako skaut.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Michał Świerczewski

Artur Płatek dołącza do Rakowa jako Doradca Zarządu ds. Sportowych

Raków Częstochowa jest na finiszu walki o mistrzostwo Polski. Na ten moment podopieczni Marka Papszuna rozdają karty w grze o tytuł. Na trzy kolejki przed końcem sezonu mają dwa punkty przewagi nad drugim w tabeli Lechem Poznań. W najbliższy weekend Medaliki zmierzą się z Jagiellonią Białystok, a później czeka ich rywalizacja z Koroną Kielce i Widzewem Łódź.

Choć sezon jeszcze nie dobiegł końca, to Raków dokonał pierwszego wzmocnienia z myślą o nowej kampanii. We wtorek pojawiła się oficjalna informacja, że do klubu dołączył Artur Płatek. W przeszłości pracował w Ekstraklasie jako trener, a także skaut. Ponadto ma w swoim CV sześcioletni pobyt w Borussii Dortmund, gdzie pełnił rolę skauta. W Rakowie będzie pełnił funkcję Doradcy Zarządu ds. Sportowych.

❗️ Artur Płatek objął stanowisko Doradcy Zarządu ds. Sportowych w Rakowie Częstochowa! 🔴🔵



Szczegóły 👉 https://t.co/9ZbYwOzHby



Witamy w Rakowie i życzymy wielu sukcesów! 🤝 pic.twitter.com/Qy8oXPN3Of — Raków Częstochowa (@Rakow1921) May 6, 2025

„Artur Płatek dołącza do Rakowa Częstochowa! Obejmie funkcję Doradcy Zarządu ds. Sportowych. Umowa została zawarta do końca sezonu 2025/2026, z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata. Nowy doradca będzie odpowiedzialny za realizację długofalowej strategii sportowej klubu. Do jego zadań należeć będzie także nadzór nad polityką transferową, wsparcie w procesie skautingu i negocjacji transferowych oraz rozwój struktury sportowej, w tym wspieranie pracy sztabu szkoleniowego i procesu budowy kadry” – brzmi komunikat Rakowa Częstochowa.