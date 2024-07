Rafał Górak po meczu ze Stalą. “To był ogień”

fot. PressFocus Na zdjęciu: Rafał Górak

Rafał Górak skomentował spotkanie Stal Mielec – GKS Katowice

GKS Katowice po wywalczeniu awansu do elity rozgrywa właśnie swój pierwszy sezon w najwyższej klasie rozgrywkowej po 20 latach przerwy. W pierwszej kolejce PKO BP Ekstraklasy drużyna Rafała Góraka nieznacznie przegrała z Radomiakiem (1:2). Z kolei pierwsze zwycięstwo katowiczanie zaliczyli w Mielcu z miejscową Stalą (1:0). Na temat spotkania wypowiedział się trener GieKSy.

– To był niezwykle trudny, a jednocześnie bardzo energetyczny mecz. Gra w temperaturze 32 stopni Celsjusza to był ogień. Należą się zatem brawa zawodnikom, że stanęli na wysokości zadania i działali w ramach tej energetyki, którą mieliśmy wypracowaną. Chociaż to kosztowało mnóstwo energii – rzekł Rafał Górak na pomeczowej konferencji prasowej.

– Jestem bardzo zadowolony z postawy obrońców. Zagrali na bardzo wysokim poziomie i to spotkanie pokazało, że wyciągnęli wnioski. Doprowadzili do tego, że rywal praktycznie nie miał klarownych sytuacji strzeleckich. My mogliśmy pokusić się natomiast o podwyższenie prowadzenia, więc mogliśmy uniknąć nerwówki – kontynuował szkoleniowiec GKS-u.

– Mieliśmy mecz bardzo mocno pod kontrolą i jestem bardzo szczęśliwy z wywiezienia trzech punktów – podsumował trener.

Sobotnia wygrana GieKSy była jednocześnie pierwszą wygraną Rafała Góraka w PKO BP Ekstraklasie. Kolejne spotkanie katowiczanie rozegrają w najbliższą sobotę, mierząc się w roli gospodarza ze Stalą Mielec.

