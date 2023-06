fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka

Cały czas nie wiadomo, kiedy Radomiak przeniesie się na nowy stadion

Echo Dnia przekazało niepokojące wieści dla kibiców Zielonych

Wygląda na to, że dopiero jesienią nowa arena zostanie oddana do użytku

Stadion Radomiaka, czyli niekończące się pasmo nieszczęść

Radomiak do tej pory występował na wynajmowanym Stadionie Lekkoatletyczno-Piłkarskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W trakcie kampanii 2023/2024 ekipa Constantina Galki miała jednak zacząć grać na nowej arenie. W tym celu terminarz został tak ułożony, że Radomiak dwa pierwsze spotkania rozegra w roli gościa. Sprawy się jednak komplikują.

Echo Dnia, opierając się na stronie radnego radomskiego Dariusza Wójcika, przekazało, że firma, odpowiadająca za budowę stadionu poprosiła o przedłużenie terminu oddania go do użytku.

“Firma Betonox – wykonawca stadionu Radomskiego Centrum Sportu przy ul. Struga 63 – złożyła pismo do Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu o przedłużeniu terminu oddania obiektu do 30 września‼️‼️‼Wychodzi na to, że termin rozegrania pierwszego meczu w ekstraklasie przez Radomiaka Radom na Struga 63 – wyznaczony na 5 sierpnia – jest nie tylko zagrożony, ale zwyczajnie mało realny” – czytamy w wiadomości.

Start nowego sezonu ligowego już 22-23 lipca. Zieloni pierwszy mecz w nowej kampanii rozegrają w Zabrzu z miejscowym Górnikiem.

