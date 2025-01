Radomiak rozstanie się z kolejnym graczem. Exodus trwa

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka Radom

Radomiak pozbędzie się kolejnego zawodnika

Radomiak Radom tej zimy serio mocno postawił na wietrzenie szatni. Właściwie można powiedzieć, że kibice na wiosnę będą musieli na nowo uczyć się nazwisk graczy, którzy są w ich zespole, bowiem z drużyny odeszło tak wielu zawodników, a do tego zmienił się także trener. W klubie nie ma już chociażby Leonardo Rochy czy Joao Peglowa. Odszedł także Raphael Rossi.

To jednak nie koniec pożegnań z zespołem z Mazowsza. Według informacji przekazanych przez portal “Weszło”, kolejny, graczem, który opuści Radom jest Joao Tavares. W sprawie rozwiązania umowy z napastnikiem z Brazylii toczą się już rozmowy. 22-latek ostatni czas spędził na wypożyczeniu w Stali Stalowa Wola, ale w umowie zawarto klauzulę, która pozwalała na skrócenie jego wypożyczenia. Tak też się stało, napastnik wrócił do Radomiaka, ale wkrótce ma go już definitywnie opuścić.

W tym sezonie Joao Tavares rozegrał 12 spotkań i zdobył trzy gole oraz zanotował dwie asysty. Dla Radomiaka, do którego trafił z młodzieżowych zespołów Estoril Praia nie rozegrał nawet minuty. Serwis “Transfermarkt” wycenia 22-latka na 100 tysięcy euro, a jego umowa z Radomiakiem została zawarta do końca tego sezonu.

