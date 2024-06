20-letni bramkarz Maciej Kikolski z Legii Warszawa, który ostatnio był wypożyczony do GKS-u Tychy może trafić do Radomiaka Radom, o czym poinformował Paweł Gołaszewski.

PressFocus Na zdjęciu: Maciej Kikolski

Z Legii do Radomiaka w ramach wypożyczenia?

Radomiak Radom ma za sobą dość przeciętny sezon. Klub z Mazowsza chciał walczyć o znacznie wyższe cele, niż utrzymanie, ale wraz z biegiem sezonu i kolejnymi porażkami ich sytuacja stawała się coraz bardziej krytyczna. Finalnie jednak udało się zająć bezpieczne – 15. miejsce – w tabeli PKO Ekstraklasy z przewagą raptem jedno punktu nad Wartą Poznań. To też oznacza, że z automatu radomianie będą wymieniani w gronie zespołów, które mogą spaść w kolejnej kampanii.

Stąd też nie może dziwić chęć dokonania konkretnych wzmocnień przed rozpoczynającą się za nieco ponad miesiąc sezonie. Jednym z takich ruchów miałoby być sprowadzenie do Radomia Macieja Kikolskiego z Legii Warszawa, o czym poinformował Paweł Gołaszewski na antenie “Meczyków” w programie “Poznań vs Warszawa”. 20-letni bramkarz w minionym sezonie był wypożyczony do GKS-u Tychy, w barwach którego rozegrał 34 mecze i 12 razy zachował czyste konto.

– Obiło mi się o uszy, że może dojść do próby sięgnięcia przez Radomiak Radom po Macieja Kikolskiego. Legia ma dobre wspomnienia związane z Radomiakiem i bramkarzami – młodzieżowcami, których tam wypożyczała – przyznał dziennikarz tygodnika “Piłka Nożna”. W przeszłości z Legii do Radomiaka trafiali m.in. Cezary Miszta czy Gabriel Kobylak.

Czytaj więcej: Niemcy zachwyceni Polakiem. Może być objawieniem Euro 2024!