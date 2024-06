Niemcy zachwyceni Polakiem. Może być objawieniem Euro 2024!

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Jakub Piotrowski

Polak będzie objawieniem Euro 2024

Euro 2024 w Niemczech zbliża się coraz większymi krokami. Do pierwszego meczu na tym turnieju w wykonaniu reprezentacji Polski pozostało już bardzo mało czasu, a co za tym idzie, czas na przygotowania i ostatnie taktyczne szlify się kurczy. W dodatku sztab szkoleniowy naszej kadry oraz Michał Probierz mają kłopot z licznymi kontuzjami w szeregach Biało-Czerwonych. Niemniej, ostatnie dwa mecze towarzyskie – z Ukrainą oraz Turcją – wlały w serca kibiców sporo optymizmu i można spodziewać się przyzwoitego występu na turnieju w Niemczech.

Na kilka dni przed jego startem znany i ceniony magazyn “Kicker” pokusił się o wskazanie listy piłkarzy, którzy mogą stać się objawieniem nadchodzącego Euro 2024. Z ramienia reprezentacji Polski znalazł się tam Jakub Piotrowski, który ma za sobą rewelacyjny sezon w Łudogorcu Razgrad. 26-letni środkowy pomocnik absolutnie kapitalnie spisywał się w minionym sezonie w lidze bułgarskiej, gdzie ma na swoim koncie aż 11 goli i pięć asyst. W sumie w tym sezonie trafił do siatki aż 17 razy.

To powoduje też, że byłym graczem m.in. Pogoni Szczecin interesują się coraz mocniejsze kluby. Jakiś czas temu spekulowano na temat mocnych ekip z Bundesligi. Dobre występy na właśnie boiskach w Niemczech może go przybliżyć do przenosin właśnie do ligi niemieckiej. Serwis “Transfermarkt” wycenia Polaka na na około 5 milionów euro, a jego umowa z ekipą Łudogorca wygasa wraz z końcem następnego sezonu.

Czytaj więcej: Cezary Kulesza ocenił grę reprezentacji w meczu z Turcją. Prezes PZPN-u podekscytowany