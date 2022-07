fot. PressFocus Na zdjęciu: Lukas Podolski

Górnik Zabrze zacznie w poniedziałkowy wieczór nowy sezon ligowy, mierząc się na swoim stadionie z Cracovią. Przed tym starciem kilka słów w rozmowie z klubową telewizją wyraził Lukas Podolski. Były reprezentant Niemiec przekonywał, że jest optymalnie przygotowany do nowego sezonu.

Górnik Zabrze z dużymi ambicjami przystępuje do nowego sezonu

Postawa podopiecznych Bartoscha Gaula jest dużą niewiadomą

Przed starciem 14-krotnych mistrzów Polski z Cracovią kilka zdań wyraził Lukas Podolski

Podolski dobrej myśli przed startem sezonu

Górnik Zabrze ma za sobą niezłą kampanię w PKO Ekstraklasie. Mimo wszystko trener Jan Urban nie utrzymał posady. Jego miejsce w szeregach 14-krotnych mistrzów Polski zastąpił Bartosch Gaul. Tymczasem Lukas Podolski przekonywał przed inauguracyjnym spotkaniem Trójkolorowych, że jest optymalnie przygotowany do startu rozgrywek.

– To będzie mój 20. sezon, ale wciąż mam odpowiednią motywację do gry. Wciąż mam radość z gry. Nie wiem, jak to wygląda w przypadku innych zawodników, ale ja mogę powiedzieć, że jestem przygotowany. Mam nadzieję, że od zwycięstwa zaczniemy nową kampanię – powiedział Lukas Podolski przed kamerą GórnikTV.

– Mamy za sobą 80-90 procent okresu przygotowawczego. Wierzę, że efekty tego będą widoczne już od poniedziałku. Sezon jest długi, więc nie wystarczy wygrać tylko w dwóch-trzech pierwszych spotkaniach. Na koniec liczy się, które miejsce zajmiemy – zaznaczył zawodnik.

– Ważne jest, aby zacząć nową kampanię od zwycięstwa. Jeśli jednak coś pójdzie nie tak, to nie można wpadać w panikę. Musimy wierzyć w drużynę i w to, czego oczekuje od nas trener – zakończył urodzony w Gliwicach piłkarz.

