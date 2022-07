Górnik Zabrze – Cracovia: typy, kursy, zapowiedź (18.07.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Poprzedni mecz z Cracovią Górnik wyraźnie wygrał 3:0

Górnik Zabrze – Cracovia: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. Oba zespoły wzmocniły się w letnim okienku transferowym o nowych zawodników, dlatego na boisku prawdopodobnie zobaczymy kilka świeżych twarzy. Ekipa z Zabrza zdecydowała się przed sezonem zastąpić Jana Urbana Bartoschem Gaulem, dla którego mecz z Cracovią będzie debiutem na ławce trenerskiej w oficjalnym meczu Górnika.

Górnik Zabrze – Cracovia, typy i przewidywania

Dyspozycja Górnika Zabrze pod wodzą nowego trenera jest niewiadomą. Przedsezonowe sparingi pokazały, że przed nowym szkoleniowcem jeszcze sporo pracy Górnik wygrał zaledwie dwa z pięciu meczów towarzyskich, z czego jeden przeciwko pierwszoligowej Puszczy Niepołomice. Latem klub sprowadził aż pięciu nowych zawodników, od których kibice wymagają przede wszystkim zaangażowania. Nie brakowało go w ostatnich meczach w poprzednim sezonie. W starciach z Legią, Górnikiem Łęczna i Śląskiem Wrocław łącznie Zabrzanie strzelili aż 11 bramek.

Cracovię przed nowym sezonem osłabiło odejście Pelle van Amersfoorta, który był jedną z gwiazd Pasów. Lukę po Holendrze postara się zapełnić Japończyk Takuto Oshima, sprowadzony ze słowackiego Zemplina Mihalowce. Bilans przedsezonowych sparingów Cracovii jest identyczny jak Górnika – dwa zwycięstwa, dwie porażki i jeden remis. Nie jest to zbyt dobry prognostyk przed nowym sezonem ligowym. Nie zdziwimy się, jeśli poniedziałkowy mecz ligowy będzie pojedynkiem z gatunku “partii szachów” z obu stron. Nasz typ: Poniżej 2.5 gola w meczu.

Górnik Zabrze – Cracovia, sytuacja kadrowa

Do meczu z Cracovią Górnik Zabrze przystąpi bez kontuzjowanych Krzysztofa Kubicy, Alexa Sobczyka i Norberta Wojtuszka. W ich miejsce wskoczą zawodnicy sprowadzeni do klubu latem, czyli m.in. Jean Jules, Szymon Włodarczyk, czy Paweł Olkowski. Doświadczony defensor zdecydował się latem na przenosiny do Zabrza z tureckiego Gazientepu. W tym sezonie może być jednym z kluczowych zawodników Górnika.

Po stronie gości absencji niewiele. Wszystko wskazuje na to, że zabraknie leczącego od dłuższego czasu uraz Patryka Zauchy.

Górnik Zabrze – Cracovia, ostatnie wyniki

Przedsezonowe sparingi wskazały, ile pracy przed sobą ma jeszcze trener Górnika Zabrze. Drużynie udało się wygrać tylko z Puszczą Niepołomice i duńskim Aalborgiem. Oprócz tego zanotowała porażki z Wartą Poznań i Zagłębiem Lubin, a także remis ze słowackim Tatranem Liptowski Mikułasz. Co gorsze, w żadnym meczu nie udało się zachować czystego konta.

Cracovia także ma za sobą presezon “w kratkę”. Wszystkie mecze rozegrała ona jednak z zagranicznymi rywalami. Zdecydowanie na plus zwycięstwa nad LASK i Hapoelem Beer Sheva.. Na minus porażki z Rapidem Bukareszt i Bohemians. Oprócz tego Pasy zanotowały bezbramkowy remis z Olympiakosem Pireus. Patrząc na klasę rywali, kibice nie powinni być zbytnio rozczarowani z postawy swoich ulubieńców.

Górnik Zabrze – Cracovia, historia

W poprzednim sezonie w Zabrzu Górnik był wyraźnie lepszy od Cracovii, wygrywając aż 3:0. Spotkanie w Krakowie zakończyło się wówczas remisem 2:2. We wcześniejszych latach Pasom udawało się wygrywać z Górnikami. Patrząc po ostatnich pięciu meczach między tymi rywalami – dwukrotnie lepszy był Górnik, tyle samo meczów wygrała Cracovia. Raz padł remis. Wyraźnie wskazuje to, na porównywalną jakość obu zespołów w ostatnich latach.

Górnik Zabrze – Cracovia, kursy bukmacherskie

Delikatnym faworytem poniedziałkowego meczu w Ekstraklasie są mimo wszystko gospodarze. Za Górnikiem przemawia przede wszystkim atut własnego boiska. Kurs na wygraną Zabrzan wynosi 2.45. Kursy oferowane na Cracovię to ok. 3.25. Jeśli macie w planach obstawianie tego meczu, skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera STS. W ramach tego możecie zyskać bonus od pierwszej wpłaty aż do 300 zł. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Górnik Zabrze – Cracovia, przewidywane składy

Górnik: Broll – Olkowski, Janicki, Janza – Dadok, Stalmach, Manneh, Cholewiak – Nowak, Krawczyk, Podolski

Cracovia: Hrosso – Kakabadze, Jablonsky, Ghita, Pestka – Hebo, Knap, Hanca, Loshaj, Myszor – Kallman

Górnik Zabrze – Cracovia, transmisja

Spotkanie transmitowane będzie na CANAL+Sport i CANAL+Sport 3. Początek starcia 18 lipca w poniedziałek o godzinie 19:00. Mecz dostępny będzie także w usłudze CANAL+online. Pakiet wszystkich kanałów w standardowej ofercie kosztuje 45 zł miesięcznie. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony możecie wykupić 6-miesięczny dostęp. Dzięki temu zaoszczędzicie aż 72 zł (płacąc tylko 192 zł zamiast 270 zł).

