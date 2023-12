Podolski o zmianie właściciela w Górniku. “Spróbuję wykorzystać moje kontakty”

fot. PressFocus Na zdjęciu: Lukas Podolski

Górnik Zabrze to aktualnie drużyna środka tabeli w PKO Ekstraklasie

Po piątkowym meczu zabrzańskiej ekipy z Pogonią Szczecin z dziennikarzami rozmawiał Lukas Podolski

Były reprezentant Niemiec zabrał głos między innymi w sprawie ewentualnych zmian właścicielskich i zbliżających się 75. urodzin klubu z Zabrza

Podolski otrzymał sygnał z Urzędu Miasta

Górnik Zabrze ma aktualnie na swoim koncie sześć zwycięstw i cztery remisy. Legitymuje się bilanse, 22 punktów. Kwestie sportowe to jednak nie jest to, co ostatnio najbardziej elektryzuje kibiców 14-krotnego mistrza Polski. Ci żądają wprost zmiany właściciela w klubie. Na dodatek wciąż owiana tajemnicą jest sprawa związana z celebracją 75. urodzin Górnika. Kilka słów w tematach zabrał Lukas Podolski.

– Byłem kilka miesięcy temu w Urzędzie Miasta i otrzymałem sygnał, że jeśli kogoś znam i mogę coś w tej sprawie zrobić, to mogę działać. Nie chcę jednocześnie wyjść na człowieka robiącego szum wokół Górnika. Chcę, tylko aby w tym klubie było dobrze – mówił mistrz świata przed mikrofonem Goal.pl w sprawie możliwych zmian właścicielskich w klubie.

Górnik Zabrze powinien zmienić właściciela i przestać być klubem miejskim? Tak 100% Nie 0% Nie wiem 0% 6 + Głosy Oddaj swój głos: Tak

Nie

Nie wiem

– Zawsze jest ktoś, kto kupuje i ktoś, kto sprzedaje i te podmioty muszą się dogadać. Wiem od Thomasa Hansli, że był na spotkaniu i rozmowy trwają, ale też nie poszło to, jak na razie tak daleko, żeby można mówić o konkretach. Zaznaczę jeszcze raz, nie chcę i nie jestem osobą, która jest na czele i o wszystkim decyduje. Spróbuję wykorzystać moje kontakty, żeby pomogły Górnikowi, sponsorując, czy w jakiś inny sposób. W kilku przypadkach już tak się stało – uzupełnił Podolski.

Plany związane z 75. urodzinami Górnika owiane tajemnicą

14 grudnia zabrzański klub będzie obchodził 75. urodziny. Tymczasem pod względem organizacji tego wydarzenia aktualnie cisza. Nawet kluczowy zawodnik nie został wtajemniczony w tematy związane z przygotowaniami.

– Nie wiem, czy jest coś przygotowywane na 75-lecie Górnika Zabrze. Pamiętam, że pięć lat temu była fajna gala. Górnik to wyjątkowy klub, który zasługuje na to, aby takie wydarzenia świętować. Gdyby to ode mnie zależało, to zorganizowana zostałaby duża impreza. Dzięki temu moglibyśmy pokazać jakim dużym klubem jest Górnik. Mamy wiele gwiazd i mnóstwo kibiców. Na temat planów jednak nic nie wiem. Jeszcze nic w tej sprawie do mnie nie dotarło – powiedział wprost Podolski.

Były reprezentant Niemiec w piątkowy wieczór wrócił na boisko po dłuższej przerwie z powodu kontuzji. Podolski dał do zrozumienia, że łatwo nie było. Z drugiej strony nie krył radości po cennym zwycięstwie nad Portowcami.

– Po takiej długiej przerwie nie jest łatwo wrócić. Treningi to jedno, a mecze to drugie. Od momentu, gdy graliśmy w dziesiątkę, wiadomo, że trzeba było jeszcze więcej pracować. Każdy jednak w drużynie walczył i świetnie pracował. Zgarnęliśmy trzy punkty i to jest najważniejsze. Zrobiliśmy miły prezent dla wszystkich górników i ludzi pracujących na kopalni z okazji Barbórki – mówił 38-latek.

Lukas Podolski po meczu z Pogonią Szczecin w ramach 17. kolejki PKO Ekstraklasy (01.12.2023)

– Wiadomo, że w momencie, gdy wchodziłem, nie mogło być względem mnie, jakiś nie wiadomo jakich oczekiwań. Wróciłem do gry po dłuższej przerwie i teraz muszę spokojnie wchodzić do gry. Czy moja zmiana okazała się dobra? Wszystko okaże się na koniec. Dobrze, że po czerwonej kartce nie odpuściliśmy i walczyliśmy, bo Pogoń miała jakość w grze. Zbyt wielu sytuacji nie stworzyli, ale coś tam mieli – kontynuował Podolski.

“Pieniądze pracownikom się należą”

Zabrzański klub aktualnie zmaga się z kłopotami finansowymi. W trakcie czwartkowej konferencji prasowej prezes Adam Matysek prosił dziennikarzy, aby nie poruszać tematu opóźnień. W każdym razie Podolski nie miał oporów, aby odnieść się do tematu. Z drugiej strony nie wypowiedział się jednoznacznie, unikając przekazania wiadomości, jak to wygląda dzisiaj w Górniku. Jednocześnie deklaracja, że jest ok i wszystkie zaległości są uregulowane, także nie padła.

– O finanse zawsze można pytać. Sam mam firmę. Mam swoich pracowników. Wiem, że w momencie, gdybym im nie płacił, to byłoby źle. Niezależnie od tego, kto gdzie jak pracuje, to na koniec ważne jest, aby otrzymał wynagrodzenie. To się pracownikom należy i muszą otrzymać pieniądze, które mają wpisane w umowach – rzekł Podolski.

Czytaj więcej: Pierwszy atak Górnika dał efekt, Nascimento ze świetną asystą [WIDEO]