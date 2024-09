PressFocus Na zdjęciu: Grzegorz Tomasiewicz

Piast z nowym kontraktem dla lidera zespołu

Piast Gliwice świetnie radzi sobie w tym sezonie. Po siedmiu meczach drużyna Aleksandara Vukovicia zdobyła 14 punktów, co daje jej wysokie, trzecie miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. To znaczący sukces, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że zespół z Górnego Śląska raczej się do tej pory osłabiał niż wzmacniał, na co wskazuje choćby transfer Ariela Mosóra i Michaela Ameyawa do Rakowa Częstochowa.

W ostatnich dniach jednak klub prezentuje dość sporą ofensywę jeśli chodzi o przedłużenie kontraktów swoich zawodników i transfery. Nową umowę zaprezentowano w przypadku Oskara Leśniaka, a w ostatnich dniach okienka do klubu dołączył Jakub Lewicki, Miguel Nobrega oraz Andreas Katsantonis. Teraz z kolei klub, którego dyrektorem sportowym jest Łukasz Piworowicz poinformował, że kontrakt o kolejny rok przedłużył Grzegorz Tomasiewicz.

28-letni pomocnik jest jedną z absolutnie kluczowych postaci w drużynie Aleksandara Vukovicia. W sumie w barwach Piasta Gliwice rozegrał on 81 meczów, w których zdobył sześć bramek oraz zanotował pięć asyst. Wcześniej występował w Stali Mielec. Nowa umowa będzie więc obowiązywała do końca czerwca 2026 roku.

– Od kilku lat jest w Piaście stabilna drużyna. To zadecydowało, ale też to, że mamy bardzo dobry zespół i super sztab szkoleniowy, który rozwija nas z każdym treningiem i każdym meczem. Widać to też po aktualnej tabeli – powiedział pomocnik w rozmowie ze stroną klubową.

