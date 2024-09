Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Arki Gdynia

Arka Gdynia da szansę asystentowi?

Arka Gdynia dość przeciętnie rozpoczęła nowy sezon Betclic 1. ligi. Klub, który miał walczyć o bezpośredni awans, a celem minimum były baraże, po dotychczasowych ośmiu meczach ma na swoim koncie tylko 12 punktów i zajmuje 6. miejsce w tabeli. Ostatnie trzy mecze zespołu z Trójmiasta to same remisy, stąd więc coraz częściej pada pytanie, co z nowym trenerem w Arce?

Warto bowiem przypomnieć, że w końcówce sierpnia władze Arki Gdynia zdecydowały się na zwolnienie Wojciecha Łobodzińskiego. To była o tyle szokująca decyzja, że jeszcze kilka tygodni wcześniej klub przekazywał szkoleniowcowi poparcie po tym, jak drużyna przegrała finał baraży po PKO Ekstraklasę z Motorem Lublin, a końcówkę sezonu miała bardzo słabą.

Mimo tego, że od zwolnienia popularnego “Łobo” minęło już sporo czasu, to nadal cicho jest o jego potencjalnym następcy. Według informacji przekazanych przez “WP Sportowe Fakty”, może się okazać, że nowego szkoleniowca w klubie nie będzie. Do tej pory zespół przejął asystent Łobodzińskiego, Tomasz Grzegorczyk i w klubie brany jest scenariusz przekazania mu sterów na dłuższy okres niż tylko tymczasowo. 43-latek w przeszłości samodzielnie pracował m.in. w Górniku Polkowice oraz Resovii. Kończyło się to jednak dość przeciętnymi wynikami.

