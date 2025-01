Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Fabian Piasecki

Piast straci napastnika?

Termalica Bruk-Bet Nieciecza po rundzie jesiennej jest liderem w Betclic 1. lidze i właściwie wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że zespół prowadzony przez Marcina Brosza latem będzie mógł cieszyć się z awansu, a właściwie to powrotu do PKO Ekstraklasy. Niecieczanie mają pięć punków przewagi nad drugą Arką Gdynia i siedem oczek nad trzecim zespołem. To po prostu w połączeniu ze znakomitą grą składa się na jasną całość.

Niemniej niecieczanie pomimo dobrych wyników jesienią wzmacniają się na wielu pozycjach. Do tej pory do klubu dołączył chociażby Bartosz Kopacz, który przez wiele ostatnich sezonów grał w PKO Ekstraklasie. Teraz z kolei okazuje się, że Termalica pytała o kolejnego gracza z elity. Według informacji przekazanych przez Szymona Janczyka na łamach “Weszło”, Termalica zapytała o Fabiana Piaseckiego z Piasta Gliwice. Na zainteresowaniu w tej formie na razie się jednak skończyło.

WIDEO: Piast Gliwice ma politykę jak Real Madryt?

Fabian Piasecki mimo tego i tak może opuścić Piasta, bowiem jego pensja jest sporym obciążeniem dla budżetu, a jakość dość przeciętne, a nawet słaba. W tym sezonie 29-letni napastnik w 18 meczach zdobył trzy gole, ale tylko jednego w PKO Ekstraklasie. Jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

