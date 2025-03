Lech Poznań osłabiony. Ważny piłkarz z urazem

Lech Poznań w meczu z Pogonią Szczecin musi radzić sobie bez Patrika Walemarka. Skrzydłowy doznał urazu, ale powinien szybko wrócić do gry.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Walemark kontuzjowany. Lech oczekuje szybkiego powrotu

Lech Poznań w czterech wiosennych meczach tylko dwa razy cieszył się z wygranej. W sobotę mierzy się z kolei na wyjeździe z Pogonią Szczecin, która po zimowej przerwie jest nie do zatrzymania – zdobyła komplet punktów w Ekstraklasie, a w dodatku awansowała do półfinału Pucharu Polski.

W kadrze meczowej Kolejorza zabrakło Patrika Walemarka, czyli bohatera rywalizacji z zeszłego tygodnia. W starciu z Zagłębiem Lubin zdobył dwie bramki, znacząco przyczyniając się do zdobycia trzech punktów. Aby uniknąć spekulacji, pojawił się oficjalny komentarz ze strony klubu. Walemark doznał drobnego urazu, a w przyszłym tygodniu ma wrócić do treningów z pełnym obciążeniem. Wygląda więc na to, że absencja ważnego zawodnika Lecha nie potrwa długo.

Zobacz również: Irytujące zachowanie piłkarzy i trenerów w Ekstraklasie

Walemark przed sezonem trafił na wypożyczenie z Feyenoordu Rotterdam. W umowie zawarto opcję wykupu za niespełna dwa miliony euro. W trakcie zimowego okienka Lech zdecydował, że chce z niej skorzystać, więc Szwed zostanie w drużynie na dłużej.

Patrika z dzisiejszego meczu wyeliminował drobny uraz. Jego powrót do treningów z pełnym obciążeniem planowany jest na przyszły tydzień. — Lech Poznań (@LechPoznan) March 1, 2025

Walemark na polskich boiskach zdążył już kilka razy pokazać, że dysponuje bardzo dużymi umiejętnościami i nie bez powodu Feyenoord w 2022 roku płacił za niego ponad 3 miliony euro. W 13 ligowych meczach uzbierał sześć bramek i asystę.