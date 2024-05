fot. Pressfocus I fot. Sebastian Kondzior Na zdjęciu: Kibice Jagiellonii I Papież Franciszek

Boska interwencja pomoże Jagiellonii?

Jagiellonia Białystok walczy o zdobycie historycznego mistrzostwa Polski. W sobotę rozegrana zostanie ostatnia kolejka tego sezonu Ekstraklasy. Ekipa Adriana Siemieńca lideruje w tabeli, mając tyle samo punktów, co drugi Śląsk Wrocław. Aby zapewnić sobie sukces, bez śledzenia wyniku drużyny z Wrocławia, ma jedynie pokonać przed własną publicznością Wartę Poznań. W innym przypadku musi liczyć, że Śląsk w starciu z Rakowem Częstochowa nie zapunktuje lepiej.

W Białymstoku dobrze pamiętają, jak niewiele brakowało do zdobycia mistrzostwa Polski, gdy zespołem kierował jeszcze Michał Probierz. Kibice nie chcą znów przeżyć traumy i liczą, że tym razem wszystko powiedzie się po ich myśli.

Ludzie związani z Jagiellonią szukają wsparcia wszędzie, gdzie tylko się da. Siedmioosobowa grupa z Polski pod przewodnictwem księdza Sebastiana Kondziora podczas środowej audiencji z papieżem Franciszkiem podarowała mu wyjątkowy szalik klubu z Podlasia z herbem papieskim.

“Audiencja była również okazją do wręczenia Ojcu Świętemu prezentu – skoro dzień dziecka zarówno w Rzymie jak i Białymstoku będzie odbywał się na stadionie piłkarskim, to elementem który jest obecny na stadionach w wielu barwach jest szalik, który wskazuje przynależność do danego klubu, oraz jednoczy i mobilizuje do wytrwałego kibicowania, wspierania, patrzenia w tym samym kierunku, oraz szacunku do ludzi noszących odmienne barwy.” – napisał na swoim profilu ksiądz Sebastian Kondzior.

