Pogoń Szczecin sprzeda czołowego piłkarza? Ma na stole trzy oferty

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Wahan Biczachczjan

Biczachczjan odejdzie z Pogoni

Pogoń Szczecin wiązała z sezonem 2023/2024 duże oczekiwania, lecz zakończył się on sporym rozczarowaniem. Portowcy szybko pożegnali się z eliminacjami do Ligi Konferencji Europy, więc mogli skupić się na krajowym podwórku. W Ekstraklasie radzili sobie ze zmiennym szczęściem, natomiast koniec końców zakończą rozgrywki poza pierwszą trójką, więc nie zagrają w europejskich pucharach. Mieli za to olbrzymią szansę, aby zdobyć pierwsze trofeum w historii. Dotarli do finału Pucharu Polski, gdzie w dramatycznych okolicznościach przegrali z pierwszoligową Wisłą Kraków.

Brak zwycięstwa w Pucharze Polski, a także niezakwalifikowanie się do europejskich pucharów to poważny problem dla klubowych finansów. Władze Pogoni nie wykluczają, że latem konieczne będzie pożegnanie się z kilkoma ważnymi zawodnikami, tak aby załatać dziurę w budżecie. Daniel Trzepacz donosi, że wyprowadzka ze Szczecina najprawdopodobniej czeka Wahana Biczachczjana. 24-letni Ormianin wzbudza zainteresowanie klubów z zagranicy. Pogoń ma mieć na stole obecnie trzy oferty. Sprawa ma być w zasadzie przesądzona.

Wszystko wskazuje na to, że Wahan Biczachczjan w tym okienku transferowym opuści Pogoń Szczecin. Jeśli miałbym oceniać szansę to w zasadzie pewnik.



Do tego najpewniej Luka.



Więcej odejść raczej nie będzie z bieżącej kadry. — Daniel Trzepacz (@d_trzepacz) May 23, 2024

Biczachczjan trafił do Pogoni w styczniu 2022 roku. W tym sezonie uzbierał w Ekstraklasie pięć bramek i cztery asysty. Jego firmowym zagraniem jest fantastyczne uderzenie z dystansu, które dało Portowcom wiele punktów. Oprócz Biczachczjana, latem z drużyną pożegna się Luka Zahović, który nie cieszył się zaufaniem ze strony trenera Jensa Gustafssona.