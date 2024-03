Blaz Kramer doznał złamania kości w meczu z Widzewem Łódź. Napastnik Legii Warszawa poinformował, że przeszedł już operację, lecz w tym sezonie kibice Wojskowych nie zobaczą go na boisku.

Imago / Michał Stanczyk Na zdjęciu: Blaz Kramer

Blaz Kramer nie dokończył meczu z Widzewem Łódź z powodu kontuzji

Napastnik przeszedł operację złamanej gości

Zawodnik Legii Warszawa poinformował na Instagramie, że nie zagra już w tym sezonie

Blaz Kramer wypada z gry do końca sezonu

Legia Warszawa nie dość, że poniosła zaskakującą porażkę z Widzewem Łódź, to na dodatek straciła jednego z napastników. Meczu z łódzkim zespołem ze względu na kontuzję nie dokończył Blaz Kramer. Słoweniec doznał poważnego złamania kości, po którym musiał przejść operację. Co więcej, 27-latek zamieścił na Instagramie wpis, w którym przekazał, że w tym sezonie nie zobaczymy go już na boisku.

– Cześć rodzino Legii. Po ostatnim meczu zdiagnozowano u mnie złamanie kości śródstopia. Jestem już po operacji i czuję się dobrze. Niestety dla mnie sezon dobiegł końca i nie będę w stanie pomóc i walczyć z kolegami z drużyny na boisku. Będę ich wspierał jako fan Legii numer jeden. Poświecę ten czas, aby naładować baterię i wrócę silniejszy – napisał Blaz Kramer na Instagramie.

Kramer trafił do Legii latem 2022 roku na zasadzie wolnego transferu ze szwajcarskiego FC Zurich. Od tego momentu zagrał w klubie 45 spotkań, w których 12 razy wpisał się na listę strzelców. Kontrakt Słoweńca z Wojskowymi obowiązuje do czerwca 2025 roku. Ponadto 27-latek ma na swoim koncie również 5 występów w reprezentacji Słowenii.

Legia po 24. kolejkach zajmuje dopiero 6. miejsce w Ekstraklasie z dorobkiem 38 punktów. Do lidera Jagiellonii Białystok tracą 7 oczek, a do końca sezonu pozostało 10 spotkań. W najbliższym meczu zmierzą się z Piastem Gliwice.