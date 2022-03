Pressfocus Na zdjęciu: Z lewej prezez PZPN – Cezary Kulesza

Szykują się spore zmiany w regulaminie PKO BP Ekstraklasy. W sezonie 2022/23 zniknąć ma przepisu obligujący kluby do wystawiania w meczu przynajmniej jednego młodzieżowca. Takie informacje podaje portal Weszlo.com.

Aktualne przepisy obligują do wystawiania min. jednego młodzieżowca w podstawowym składzie

Miało to zapewnić młodym piłkarzom większe możliwości rozwoju

Aktualne przepisy są jednak mocno krytykowane

Zmiana przepisów zamknie młodym drogę do podstawowego składu?

Zmianę regulaminową musi przede wszystkim przyjąć PZPN, ale wydaje się ona być kwestią czasu. Przepisy nakazujące wystawianie młodzieżowca w każdym meczu Ekstraklasy funkcjonują od trzech lat, ale dla większości zespołów były one niekiedy uciążliwe. Do kilku miesięcy z tego powodu trwają konsultacje w sprawie zniesienia ich. Zajmuje się tym Komisja Techniczna PZPN, Komisja ds. piłkarstwa profesjonalnego PZPN, Ekstraklasa SA i same kluby.

Większość polskich klubów opowiada się za zniesieniem przepisów. Ich zdaniem nie wpływają one na zwiększenie możliwości rozwoju młodych zawodników, zaś zawyżają oczekiwania finansowe młodzieżowców. Ci, zdając sobie sprawę z przepisów mieli często aż nadto wygórowane oczekiwania, które nie były współmierne do prezentowanego przez nich poziomu.

“Niektórzy są w kadrach klubów Ekstraklasy albo grają tylko dlatego, że mają odpowiedni wiek. Generalnie zaniżają poziom, a wymagania jeżeli chodzi o wysokość kontraktu mają bardzo wysokie” – brzmią słowa prezesów i trenerów.

W związku z wymogami aktualnego regulaminu, kluby z Ekstraklasy ściągały młodzieżowców, których liczba na rynku transferowym jest ograniczona. Mowa tu o zawodnikach prezentujących odpowiedni poziom sportowy. W efekcie, młody piłkarz szedł do tego klubu, w którym dostanie największą pensję. Ponadto szkoleniowcy często mówili, że wystawiają młodzieżowca z przymusu, a nie dlatego, że wygrywa rywalizację ze starszym kolegą z drużyny.

W przypadku zmiany przepisów, aby dalej motywować drużyny z Ekstraklasy za stawianie na młodzieżowców, zwiększona zostanie pula nagród w programie Pro Junior System. PZPN premiuje za jego sprawą finansowo drużyny, które wystawiają młodzieżowców, a w szczególności swoich wychowanków.

