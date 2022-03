fot. PressFocus Na zdjęciu: Prezydent FIFA – Gianni Infantino

Mistrzostwa świata rozgrywane co dwa lata to temat, który wyszedł z inicjatywy Arsene’a Wengera, będącego szefem globalnego działu FIFA. Francuz jednocześnie jest w komisji zajmującej się tworzeniem oraz nowelizacją przepisów gry w piłkę. Prezydent Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej Gianni Infantino cytowany przez Daily Mail zaprzeczył jednak, że jest zamiar organizowania mundialu częściej niż co cztery lata.

Prezydent FIFA przemówił w trakcie 72. Kongresu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej

52-latek poruszył temat rozgrywania mistrzostw świata co dwa lata

Infantino przekonywał, że to był tylko pomysł przekazany przez przedstawicieli FIFA, który jednak trzeba było przeanalizować

FIFA gotowa porzucić pomysł rozgrywaniu mundialu co dwa lata

Mistrzostwa świata już w listopadzie i grudniu tego roku odbędą się w Katarze. Swego czasu powstał natomiast pomysł, aby mundial był rozgrywany częściej. Ostatnio stanowisko w sprawie zabrał sternik FIFA.

– Mogę jasno stwierdzić, że FIFA nie proponowała organizowania mistrzostw świata co dwa lata. Postawmy sprawę jasno: na poprzednim Kongresie FIFA odbyło się głosowanie, w wyniku którego 88 procent głosowało za… zbadaniem możliwości organizowania mistrzostw świata co dwa lata. Kierownictwo FIFA właśnie to zrobiło, ale nie proponowaliśmy organizowania mundialu co dwa lata – mówił prezydent Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej – Gianni Infantino cytowany przez Daily Mail.

– Po analizie doszliśmy do wniosku: mistrzostwa świata co dwa lata są możliwe, ale będą miały pewne konsekwencje. Musimy skupić się nie tylko na konfederacjach, ale także na ligach, klubach i zawodnikach. Dyskusja o mundialu, odbywającym się co dwa lata, była ważna, ponieważ przywróciła reprezentacyjną piłkę nożną na pierwsze miejsce. Musi istnieć równowaga między klubami a drużynami narodowymi – dodał 52-latek.

