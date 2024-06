Paweł Jaskółka/ PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

“Lech to świetnie zarządzany klub”

Lech Poznań zaprezentował nowego trenera. Drużynę Kolejorza obejmie Niels Frederiksen, który w swoim CV ma pracę m.in. w Bröndby IF i młodzieżowej reprezentacji Danii. Jak 53-latek podchodzi do nowego zadania?

– Lech Poznań to jeden z największych klubów w Polsce. Dla mnie to idealne środowisko. Nie wiem, ile czasu tu pozostanę, ale mój kontrakt obowiązuje przez dwa lata. Klub ma wielkie ambicje i oczekuje odpowiednich wyników. Wiem, że poprzedni sezon był daleki od ideału, a Lech nie osiągnął tego, co planował. Jestem tu by wygrywać spotkania, wygrywać trofea i grać w europejskich pucharach – rozpoczął Frederiksen.

– Lech to klub z jasną strategią, który jest świetnie zarządzany. Ma prawdopodobnie najlepszą akademię w Polsce i słynie z rozwijania talentów. Ten klub znaczy wiele dla ogromnej grupy ludzi. Cieszę się, że mogę tu pracować, ponieważ widzę, że społeczność zgromadzona wokół klubu mocno go wspiera. Kibice są fanatyczni, co sprawia, że nie mogę doczekać się nowego sezonu. Chcemy grać ofensywny i agresywny futbol, który nazywam “szybkim” – dodał nowy szkoleniowiec poznaniaków.

Frederiksen zmierzył się z pytaniem dotyczącym transferów. – Lech ma swój proces dotyczący ruchów. Uczestniczę w spotkaniach dotyczących transferów, w których biorą udział Piotr Rutkowski, Tomasz Rząsa i Jacek Terpiłowski. Mój głos w tych rozmowach jest ważny, ale też nie jest tak, że przychodzę i mówię, że chcę tego konkretnego zawodnika. To wszystko musi być częścią procesu.

Zobacz także: Ancelotti potwierdza. Real Madryt nie zagra w elitarnym turnieju!