Nowy nabytek Lecha wciąż poza kadrą. Kibice czekają na jego debiut

fot. PressFocus Na zdjęciu: Ali Gholizadeh

Lech Poznań ściągnął latem Alego Gholizadeha za rekordowe pieniądze

Irańczyk z uwagi na problemy zdrowotne wciąż nie zadebiutował w barwach Kolejorza

Skrzydłowego ma zabraknąć w kadrze na dwa najbliższe mecze

Kolejorz wciąż czeka na debiut nowego zawodnika

Latem Lech Poznań zainwestował 1,8 mln euro na Alego Gholizadeha, ustanawiając tym samym nowy rekord transferowy Ekstraklasy. W momencie transferu polski klub miał świadomość, że Irańczyk z uwagi na ciężką kontuzję nie jest jeszcze zdolny do gry. Pojawiły się natomiast głosy, że była to jedyna okazja, aby sprowadzić go za takie pieniądze.

Kolejorz kilkukrotnie już sugerował, kiedy należy spodziewać się debiutu skrzydłowego. Pomimo upływu kolejnych tygodni, wciąż do niego nie doszło. Fani z Poznania coraz bardziej obawiają się, że jesienią nie zobaczą nowego nabytku w akcji. Nie brakuje również głosów podważających słuszność transferu zawodnika, który jest niezdolny do gry przez tak długi czas.

Gholizadeh na debiut będzie musiał jeszcze trochę poczekać. Dawid Dobrasz poinformował, że zabraknie go w kadrze meczowej na spotkania z ŁKS-em Łódź i Jagiellonią Białystok.

🗣️ @dobraszd: Ali Gholizadeh nie znajdzie się w kadrze meczowej Lecha na spotkania z ŁKS-em i Jagiellonią.



Oglądaj Poznań vs Warszawa ⤵ pic.twitter.com/pxAwvFWo8E — Meczyki.pl (@Meczykipl) October 17, 2023

