IMAGO / Konrad Świerad Na zdjęciu: Sokratis Dioudis

Sokratis Dioudis to niechlubny bohater ostatnich dni PKO BP Ekstraklasy

Bramkarz Zagłębia Lubin obejrzał czerwoną kartkę w meczu z Widzewem Łódź

Po spotkaniu w tunelu wpadł w szał, agresywnie atakując Jordiego Sancheza

Sokratis Dioudis odleciał. Nowe fakty ws. bramkarza Zagłębia Lubin

Sokratis Dioudis nie wytrzymał napięcia w meczu Zagłębia Lubin z Widzewem Łódź (1:1). Grek ostro starł się z Jordim Sanchezem, napastnikiem łodzian. Najpierw do skandalu doszło na boisko. Jakub Seweryn z portalu Sport.pl dotarł do zapisów z protokołu meczowego sporządzonego przez sędziego Daniela Stefańskiego.

– Gwałtowne agresywne zachowanie – złapanie przeciwnika za twarz i szyję po gwizdku kończącym mecz, obalenie przeciwnika na murawę – za to czerwoną kartkę otrzymał Dioudis.

Po meczu w Lubinie Sokratis Dioudis powalil Jordiego Sáncheza, za co otrzymał czerwoną kartkę, ale nie był to koniec niesportowych emocji!👎



📺 Liga+ trwa w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/DYVywsvso4 pic.twitter.com/qDt4lnm9RT — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 11, 2023

Okazało się, że to dopiero początek afery. Grek chciał szybko zrewanżować się Hiszpanowi w stadionowym tunelu. Arbiter opisał całą sytuację.

– Po otrzymaniu czerwonej kartki zdenerwowany bramkarz gospodarzy Sokratis Dioudis szybkim krokiem zmierzał do zejścia z boiska. Gdy tylko znajdował się blisko wejścia do tunelu, na widok graczy rywali, wpadł w furię i niezwykle agresywnie, z dużym impetem wbiegł do tunelu. Wyraźnym zamiarem bramkarza rywali było odnalezienie i rewanż na graczu gości Jordim Sanchezie, z którym już na boisku doszło do zwarcia – czytamy w protokole.

Po chwili “pościgu” Dioudis dopadł do Sancheza i w bardzo agresywny sposób go zaatakował. Zachowanie Greka jest kompletnie niewytłumaczalne bez względu na ewentualne prowokacje ze strony Hiszpana.

– Bramkarz dynamicznie pobiegł tunelem w kierunku szatni i w okolicy mix-zone’a agresywnie złapał rękami za twarz, szyję i oczy rywala z nr 9 (Sancheza). Natychmiastowo gracze obydwu drużyn próbowali rozdzielić zawodników, jednak bramkarz gospodarzy nie puszczał uchwytu, obejmując i szarpiąc dłonią za twarz i oczy biernego rywala. Cała, zainicjowana przez bramkarza szarpanina trwała kilka / kilkanaście sekund i dopiero interwencja zawodników i sztabów obydwu drużyn umożliwiła poluzowanie uchwytu bramkarza i wyswobodzenie rywala – zapisał Stefański.

Olbrzymie emocje po zakończeniu meczu Zagłębie – Widzew. Wściekły Sokratis Dioudis i wielka zadyma pod szatniami #ZAGWID pic.twitter.com/DSXxnRHhvn — Karol Bugajski (@bugajski_karol) November 11, 2023

W rubryce z kontuzjami arbiter zapisał, że Jordi Sanchez doznał urazu głowy. Natomiast kierownik Zagłębia Lubin zgłosił obtarcie na głowie i obtarcie na plecach Sokratisa Dioudisa. Sędzia Stefański podkreślił, że napastnik Widzewa Łódź był stroną całkowicie bierną w konflikcie.

Sport.pl informuje, że Komisja Ligi ma dostęp do wszystkich materiałów wideo i w środę (15 listopada) podejmie pierwsze kroki w tej sprawie. Dioudis zostanie ukarany obligatoryjnie dwumeczowym zawieszeniem za czerwoną kartkę. Jednak kara dla niego i innych uczestników afery może być znacznie surowsza.

Czytaj także: Trener Widzewa o napięciach przy okazji meczu z Zagłębiem. “Trzeba zachowywać godność”