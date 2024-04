Nowe informacje w sprawie przyszłości Mariusza Rumaka

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Rumak

Lech Poznań nie zwolni dzisiaj Mariusza Rumaka

Maksymilian Dyśko na łamach “Głosu Wielkopolskiego” poinformował, że Mariusz Rumak nie dotrwa do końca sezonu w Lechu Poznań. Włodarze Kolejorza po niespodziewanej porażce 1:2 z Puszczą Niepołomice w ramach 28. ligowej kolejki mieli dokonać zmiany na ławce trenerskiej.

Tymczasem Damian Smyk z redakcji “Goal.pl” donosi, iż dzisiaj nie zapadnie żadna decyzja w sprawie przyszłości 46-letniego trenera. Na poniedziałek nie zaplanowano żadnego spotkania.

Zespół i sztab szkoleniowy Lecha Poznań mają bowiem dzień wolny. Mariusz Rumak po ostatnim meczu PKO BP Ekstraklasy nie podał się do dymisji i wszystko wskazuje na to, że jego zwolnienie nie jest jeszcze przesądzone. Przypomnijmy, że były opiekun Odry Opole stery nad Kolejorzem przejął w grudniu 2023 roku, kiedy to z wielkopolskim klubem pożegnał się John van den Brom.

Lech Poznań pod wodzą Mariusza Rumaka rozegrał 10 spotkań, z czego wygrał 4, zremisował 3 oraz przegrał 3. Drużyna z Bułgarskiej pomimo słabszej dyspozycji wciąż ma szanse na mistrzostwo Polski. Kolejorz do prowadzącej w tabeli Jagiellonii Białystok traci tylko cztery punkty.