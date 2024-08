Myśliwiec odmienił Widzew i wbił szpilkę Cracovii

fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Daniel Myśliwiec podsumował mecz Cracovia – Widzew Łódź

Widzew Łódź w tej kampanii ma ambitni plany związane z zajęciem czołowej lokaty na koniec rozgrywek PKO BP Ekstraklasy. Po poniedziałkowym starciu drużyna Daniela Myśliwca jest wiceliderem rozgrywek, legitymując się obecnie bilansem siedmiu oczek. W poniedziałkowy wieczór łodzianie wygrali różnicą dwóch goli z Cracovią (3:1). Na temat tej potyczki kilka zdań wyraził szkoleniowiec łódzkiej ekipy.

– Trudno nie być w dobrym humorze. Cieszy mnie on tym bardziej, że w zeszłym sezonie szło nam świetnie z mocnymi zespołami, przełamaliśmy kilka długich serii bez zwycięstwa, a teraz spisaliśmy się równie dobrze z teoretycznie słabszą ekipą. W dodatku w takim momencie, gdy na samym początku straciliśmy bramkę. To jest bardzo cenna wygrana, bo pokazała, że praca, którą wykonują moi piłkarze, przynosi efekty – mówił Myśliwiec cytowany przez oficjalną stronę internetową Widzewa.

– Mówię, że Cracovia jest teoretycznie słabsza, ponieważ skończyła poprzedni sezon na niskim miejscu, ale widać, że ma swoje atuty. Choć w pierwszej połowie nie miała zbyt wielu sytuacji, to gra wyglądała po jej myśli. Cieszy mnie jednak to, w jaki ofiarny sposób broniliśmy kolejnych sytuacji i dobrze reagowaliśmy przy stałych fragmentach, a to za sprawą przygotowaniu asystenta Włodarka. Dzięki temu możemy cieszyć się ze zwycięstwa w niezłym stylu. Zwłaszcza w drugiej połowie to był dobry mecz naszej strony – przekonywał Myśliwiec.

Łódzka ekip w następnej kolejce zagra w roli gospodarza. Zmierzy się 11 sierpnia ze Śląskiem Wrocław. Mecz odbędzie się o godzinie 20:15.

