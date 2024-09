PressFocus Na zdjęciu: Zbigniew Jakubas

Motor Lublin zmienia prezesa, były sternik Korony na rozmowach

Motor Lublin jak do tej pory radzi sobie dość dzielnie w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Beniaminek po sześciu kolejkach ma na swoim koncie sześć punktów, ale patrząc całościowo, to nie można zbyt przesadnie narzekać na grę zespołu Mateusza Stolarskiego i wiele wskazuje, że lublinianie mogą iść tylko do przodu, ale do tyłu już raczej nie.

Niemniej w klubie są też organizacyjne kwestie, które w ostatnim czasie nabierają rozpędu. Według informacji przekazanych przez Dominika Pasternaka ze “sport.tvp.pl”, nowym prezesem Motoru Lublin może zostać Łukasz Jabłoński. Były sternik Korony Kielce od jakiegoś czasu pozostaje bez pracy, po tym jak właściciele klubu z Kielc zdecydowali się na zakończenie z nim współpracy. Jabłoński cieszył się dotychczas sporym szacunkiem wśród kibiców oraz sztabu i piłkarzy.

Jak przekazuje Pasternak, odbyły się już pierwsze rozmowy w temacie dołączenia Jabłońskiego do Motoru. Zainteresowany takim scenariuszem ma być Zbigniew Jakubas, który piastuje to stanowisko od dłuższego czasu, choć jest właścicielem klubu i ma poza tym kilka innych biznesów na głowie. Wkrótce dojdzie więc być może do przetasowań w gabinetach Motoru.

