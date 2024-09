Senegalczyk rozstrzygnął mecz Motoru Lublin z Górnikiem Zabrze [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Sebastian Rudol i Taofeek Ismaheel

Motor Lublin z pierwszym domowym zwycięstwem w sezonie

Motor Lublin w tym sezonie nie wygrał na własnym terenie. Beniaminek PKO Ekstraklasy jedyne zwycięstwo odniósł przeciwko Lechii (2:0) w Gdańsku. Trener Mateusz Stolarski przed meczem zapewniał, że znajdzie sposób na zatrzymanie Lukasa Podolskiego. Tymczasem Górnik Zabrze przed przerwą na kadrę wpadł w dołek, ponosząc dwie kolejne porażki z Cracovią i Lechią.

W pierwszej połowie dłużej przy piłce utrzymywali się goście, ale nie potrafili znaleźć sposobu na dobrze zorganizowaną defensywę lublinian. Najlepszą okazję po stronie Górnika miał Lukas Podolski, który opanował piłkę w polu karnym, ale jego uderzenie zdołał zatrzymać Ivan Brkić. Natomiast bliski otwarcia wyniku w Lublinie był Samuel Mraz, lecz trafił w słupek.

Druga połowa meczu rozpoczęła się świetnie dla Motoru. W 51. minucie Senegalczyk Christopher Simon zdobył pierwszą bramkę dla swojej drużyny, pokonując Michała Szromnika płaskim strzałem. Dla 24-letniego Senegalczyka był to premierowy gol w Ekstraklasie. Chwilę później Mraz nie miał szczęścia, gdyż ponownie piłka wylądowała na obramowaniu. Mimo kilku prób ze strony Górnika, by wyrównać, drużyna z Zabrza nie zdołała przełamać defensywy gospodarzy. Motor obronił prowadzenie, co ostatecznie pozwoliło zakończyć mecz z czystym kontem i zasłużonym zwycięstwem.

Wygrana z Górnikiem Zabrze daje Motorowi awans na dziewiąte miejsce w Ekstraklasie. Ekipa Stolarskiego w następny weekend wybierze się do Stali Mielec, zaś Górnicy zagrają z GKS-em Katowice.

Motor Lublin – Górnik Zabrze 1:0 (0:0)

1:0 Christopher Simon 49′