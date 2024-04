Mocne słowa Rumaka przed meczem z Pogonią. “To jest bzdura”

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Rumak

Lech Poznań nie prezentuje najwyższej formy w tej kampanii

Kolejorz przegrał kilka ważnych pojedynków

Rumak musi mierzyć się z dużą presją

Mariusz Rumak poruszył ważne kwestie na konferencji prasowej

Forma Lecha Poznań pod wodzą Mariusza Rumaka pozostawia wiele do życzenia. Kibice z pewnością oczekują lepszej gry od swojego zespołu. Obecnie Kolejorz do lidera rozgrywek, Jagiellonii Białystok traci sześć punktów, a wokół drużyny jest sporo szumu w mediach. Do kilku kwestii zdecydowanie odniósł się szkoleniowiec poznaniaków.

– Jak zespół nie wygrywa, to szuka się czegoś, żeby zaczepić. Jeśli ktoś nie rozumie piłki, to mówi się o przygotowaniu fizycznym lub o niesnaski w szatni. O to drugie proszę zapytać piłkarzy, bo to śmieszne co się pojawia i jest to kłamliwe. Ta osoba może podać mnie do sądu, ale najlepiej można zapytać piłkarzy. Poza tym, że presja jest większa, to atmosfera jest taka sama, jak w okresie przygotowawczym. Piłkarze że mną rozmawiają z uśmiechem na ten temat – mówił podczas konferencji prasowej Mariusz Rumak cytowany przez Dawida Dobrasza w serwisie “X”.

– Być może ja czegoś nie widzę, ale nie zauważyłem, żeby coś było innego, a szczególnie, jeśli ktoś wrzuca w moje słowa niecenzuralne słowa w usta. Nawet nie wiem, jak jest “Baran” po angielsku, a do dopiero jak obrazić piłkarzy. To jest bzdura – dodał trener Lecha.

