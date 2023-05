fot. Imago / Mikołaj Barbanell Na zdjęciu: Ivica Vrdoljak

Legia Warszawa w sezonie 2022/2023 musiała uznać wyższość Rakoa Częstochowa

Opinią na temat stołecznej drużyny podzielił się Ivica Vrdoljak

Chorwat nie tylko odniósł się do drużyny, ale ocenił też trenera Kostę Runjaicia

Ivica Vdolajk o Legii Warszawa

Legia Warszawa w najbliższej kolejce ligowej zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Podopieczni Kosty Runjaicia mogą jednocześnie wykonać kolejny krok w kierunku zakończeniu sezonu na drugim miejscu w ligowej tabeli. Tymczasem ciekawą wypowiedzią podzielił się ostatnio Ivica Vrdoljak w rozmowie z TVP Sport, odnosząc się do tego, czego brakuje ekipie z Łazienkowskiej.

– Brakuje… prawdziwych boiskowych kozaków. Piłkarzy, którzy będą robić różnicę. Kosta Runjaic dobrze poukładał ten zespół i wycisnął z niego bardzo dużo, ale legioniści wciąż są zbyt mocno uzależnieni od Josue. Portugalczyk to dobry piłkarz, jednak już wcześniej mówiłem, że nie daje gwarancji skutecznej gry w europejskich pucharach. Jeśli Josue zostanie, a do zespołu dołączy jeszcze dwóch klasowych skrzydłowych i ofensywny pomocnik, może wyglądać to naprawdę dobrze – mówił były piłkarz Legii Warszawa.

Vrdoljak ocenił też szkoleniowca legionistów. – Zrobił mnóstwo pozytywnych rzeczy, ale… wcale mnie nie zaskoczył, bo pokazał klasę już w Pogoni Szczecin. To mądry człowiek, miałem okazję go poznać i kilkakrotnie porozmawiać. Problemem jest brak jakości. Runjaic postawił solidne fundamenty, teraz trzeba dołożyć kolejne cegiełki do budowy – rzekł Chorwat.

