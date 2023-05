IMAGO / Jacek Prondzyński / FotoPyK Na zdjęciu: Legia Warszawa

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok, typy i przewidywania

Raków Częstochowa ma już zapewnione mistrzostwo Ekstraklasy, a Legia Warszawa liczy na zakończenie rywalizacji na drugim miejscu. Wojskowi, za których plecami są zawodnicy Pogoni Szczecin i Lecha Poznań, w 32. kolejce na własnym obiekcie podejmą Jagiellonię Białystok. Duma Podlasia jest już niemal pewna utrzymania w elicie. Czy drużyna trenowana przez Kostę Runjaicia poradzi sobie z zespołem prowadzonym przez Adriana Siemieńca? Przekonamy się już w najbliższy piątek wieczorem.

Żółto-Czerwoni przegrali 4 z ostatnich 5 meczów na wyjeździe przeciwko Wojskowym. Nasz typ: wygrana Legii Warszawa.

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok, sytuacja kadrowa

Kosta Runjaić nie będzie mógł skorzystać z pauzującego za żółte kartki Artura Jędrzejczyka, a zawieszony jest Filip Mladenović. Po stronie ekipy prowadzonej przez Adriana Siemieńca zabraknie kontuzjowanego Wojciecha Łaskiego oraz Michała Pazdana (cztery żółte kartki).

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok, ostatnie wyniki

Legia Warszawa w ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy przegrała 1:2 z Pogonią Szczecin, a wcześniej po konkursie rzutów karnych wygrała z Rakowem Częstochowa i tym samym sięgnęła po dwudziesty Puchar Polski w swojej historii. Dwa poprzednie spotkania Jagiellonii Białystok w lidze to remis ze Śląskiem Wrocław (1:1) oraz zwycięstwo nad Wartą Poznań (3:1).

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok, historia

Wojskowi wyraźnie nie leżą Jadze – patrząc na pięć poprzednich starć pomiędzy tym ekipami, Legia Warszawa triumfowała trzy razy, dwukrotnie padł remis, a Jagiellonia Białystok nie cieszyła się ze zwycięstwa ani razu. Podopieczni Kosty Runjaicia w 15. kolejce obecnego sezonu PKO BP Ekstraklasy na wyjeździe wygrali 5:2 z Dumą Podlasia.

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok, kursy bukmacherskie

Piątkowy mecz na Stadionie Wojska Polskiego ma wyraźnego faworyta. Kurs na wygraną Legii Warszawa wynosi mniej więcej 1.65, a typ na zwycięstwo Jagiellonii Białystok to około 5.20. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 4.00. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok, przewidywane składy

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok, kto wygra?

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ 4K Ultra, Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 49 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzisz 30 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Początek meczu na Stadionie Wojska Polskiego w najbliższy piątek 12 maja o godzinie 20:30.

