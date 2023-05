PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Marek Papszun objął Raków Częstochowa w 2016 roku

W tym czasie awansował z klubem z 2. ligi do Ekstraklasy i zdobył mistrzostwo Polski

Po zakończeniu mistrzowskiego sezonu zdecydował się na odejście

Marek Papszun rozważa dwie opcje w swojej przyszłości

Marek Papszun osiągnął z Rakowem Częstochowa ogromny sukces, awansując z 2. ligi do Ekstraklasy i zdobywając mistrzostwo Polski. Mimo tego szkoleniowiec zdecydował się na odejście po zakończeniu obecnego sezonu. W Magazynie Gol w TVP Sport trener zdradził rąbka tajemnicy odnośnie swojej przyszłości.

– Na dziś mam kontrakt w Rakowie i z nikim się nie związałem. Różnie moje losy mogą się potoczyć – mówił szkoleniowiec o aktualnych plotkach.

– Na pewno rozważam wyjazd zagraniczny. Jeśli doszłoby do jakichś konkretów i byłby to projekt, który by mi odpowiadał, to znaczy widziałbym jakąś perspektywę, żeby osiągnąć wysokie cele sportowe, to na pewno tak – przyznał trener Papszun.

– Zdawałem sobie sprawę, że jakieś zainteresowanie moją osobą będzie, ale tak naprawdę od zainteresowania do finalizacji rozmów jest daleka droga. Opcje są dwie, albo wchodzę w jakiś projekt od razu, albo planuję roczną przerwę – dodał.

