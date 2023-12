Marek Papszun aktualnie pozostaje wolnym trenerem na rynku. Jego nazwisko co jakiś czas przewija się w kontekście pracy za granicą. Jan Nezmar w rozmowie z portalem "isport.blesk.cz" przyznał, że gdyby aktualnie pracował w jakimś klubie jako dyrektor sportowy, to od razu zatrudniłby polskiego szkoleniowca.

Imago / Mikołaj Barbanell Na zdjęciu: Marek Papszun

Marek Papszun wciąż pozostaje bez pracy

W przeszłości był łączony m.in. z reprezentacją Czech, Szachtarem Donieck czy Olympiakosem Pireus

Jan Nezmar były dyrektor sportowy Slavii Praga opowiadał o Marku Papszunie w samych superlatywach

Były dyrektor Slavii Praga na pewno zatrudniłby Marka Papszuna

Marek Papszun pozostaje bez pracy, odkąd postanowił opuścić szeregi Rakowa Częstochowa. Ukoronowaniem kariery polskiego szkoleniowca w klubie spod Jasnej Góry było zdobycie mistrzostwa Polski w 2023 roku. Po odejściu z “Medalików” jego usługami zainteresowani byli: Dynamo Kijów, Szachtar Donieck, Olympiakos Pireus czy nawet reprezentacja Czech. Ostatecznie Polak nie trafił do żadnego z powyższych zespołów,

We wrześniu był kandydatem do objęcia sterów w reprezentacji Polski. Rywalizował o posadę z Michałem Probierzem. PZPN mimo głosów wielu ekspertów do zatrudnienia Papszuna wybrało jego kontrkandydata.

Jan Nezmar były dyrektor sportowy Slavii Praga w rozmowie z portalem “isport.blesk.cz” wypowiedział się na temat Marka Papszuna. Czech nie krył zachwytu nad polskim trenerem i mówił o nim w samych superlatywach.

– Miałem okazję zobaczyć, jak pracuje Papszun i jego sztab. Nie ukrywam – wywarli na mnie ogromne wrażenie – powiedział.

– Gdybym był teraz dyrektorem sportowym jakiegokolwiek klubu, to Papszun byłby jednym z pierwszych, jakich chciałbym mieć u siebie – dodał Jan Nezmar.