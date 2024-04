Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jacek Magiera

Jacek Magiera ocenił spotkanie z Legią Warszawa

Śląsk Wrocław bezbramkowo zremisował z Legią Warszawa w wyjazdowym spotkaniu 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Podopieczni Jacka Magiery w tym momencie z 51 punktami na koncie zajmują 2. miejsce w ligowej tabeli, tracą cztery oczka do Jagiellonii Białystok i wciąż mogą marzyć o mistrzostwie Polski. Szkoleniowiec klubu z Dolnego Śląska na pomeczowej konferencji prasowej docenił remis w stolicy i zapowiedział walkę o tytuł do ostatniej kolejki.

– Mieliśmy swój plan na ten mecz. Wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy bez pauzującego Nahuela. Wybraliśmy system, który miał za zadanie wybronić wynik, ale też dać nam możliwość kontrataków. Uważam, że 4 punkty w dwóch meczach z Legią to zadowalający wynik. Za chwilę zagramy mecze, które zdecydują, na którym miejscu skończymy, ale na razie przygotowujemy się do najbliższego spotkania, które chcemy wygrać – powiedział Jacek Magiera cytowany przez oficjalną stronę internetową Śląska Wrocław.

“Do ostatniej kolejki będziemy grać o mistrzostwo Polski”

– Myślę, że wszyscy patrzymy na Śląsk przez pryzmat jesieni i sami bardzo wysoko zawiesiliśmy sobie poprzeczkę, nie do końca doceniając to, co dzieje się teraz. Aby wygrywać, trzeba strzelać gole. W poprzednich meczach mieliśmy wiele sytuacji bramkowych, brakowało tylko skuteczności. Musimy mieć świadomość, z kim dziś graliśmy – dodał.

– Wiedzieliśmy, że przyjechaliśmy do podrażnionego zespołu, który zmienił trenera. Wiedzieliśmy, że czeka nas trudne zadanie i tak było. Legia nas przycisnęła, ale to my mogliśmy zadać decydujący cios. Doceniamy ten punkt. Doceniamy to, co mamy. Do ostatniej kolejki będziemy grać o mistrzostwo Polski – zakończył.