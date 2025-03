Podolski mówi wprost o decyzji ws. zakończenia kariery

ZUMA Press Wire / Alamy Na zdjęciu: Lukas Podolski

Podolski nie myśli o zakończeniu kariery

Lukas Podolski to bez cienia wątpliwości jedna z najbardziej wyrazistych postaci w PKO Ekstraklasie. Były reprezentant Niemiec przez jednych jest kochany, a przez innych nienawidzony. Właściwie trudno znaleźć osobę, która miałby neutralny stosunek do gracza Górnika Zabrze. Wpływa na to wiele rzeczy, ale przyznać trzeba, że pomimo wieku Podolski wciąż daje radę. A przypomnijmy, ofensywny pomocnik ma już na karku 39 lat.

Przed sezonem mówił on, że koniec kariery zbliża się coraz mocniej, ale teraz – na skutek m.in. dobrej formy – zdaje się, że myśl o odwieszeniu butów na kołek zaczyna się oddalać. Tak przynajmniej wynika z wypowiedzi Lukasa Podolskiego dla serwisu “roosevelta81.pl”.

WIDEO: Publiczne wsparcie klubów sprzeczne z prawem

– Nie podjąłem jeszcze decyzji. Mówiłem, że z końcem tego sezonu skończę, ale jeszcze nie wiem. Może zdecyduję, że będę dalej grał. Decyzję podejmę na spokojnie – powiedział Lukas Podolski.

Lukas Podolski w tym sezonie rozegrał dla Górnika Zabrze 20 spotkań, w których zdobył pięć goli oraz zanotował jedną asystę. Umowa byłego gracza m.in. Arsenalu oraz Bayernu Monachium wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku, ale być może zostanie przedłużona.

