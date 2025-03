Widzew wybrał nowego trenera. Strony się dogadały

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Widzew Łódź

Zeljko Sopić będzie nowym trenerem Widzewa Łódź

Widzew Łódź z pewnością nie może zaliczyć tego sezonu do zbyt udanych. Ekipa z Serca Łodzi dość dobrze rozpoczęła te rozgrywki, szczególnie w rundzie jesiennej dość dobrze punktowała, ale w nowym roku doszło do diametralnej zmiany. Klub zaczął przegrywać, przez co z posadą trenera pożegnał się Daniel Myśliwiec. Od kilku tygodni trwają więc poszukiwania nowego szkoleniowca i chyba w końcu się to udało.

Według informacji przekazanych przez serwis “dalmatinskiportal.hr”, Widzew Łódź osiągnął porozumienie z nowym szkoleniowcem. Zostanie nim Zeljko Sopić, były trener m.in. HNK Rijeka oraz HNK Gorica. 50-letni Chorwat pracował także w Dinamie Zagrzeb, gdzie pełnił rolę asystenta oraz tymczasowego trenera. Ogłoszenie jego zatrudnienia w klubie z PKO Ekstraklasy ma nastąpić w najbliższych dniach.

Zeljko Sopić w HNK Rijeka pracował przez ostatni sezon. W 44 meczach zanotował on dobrą średnią punktową na poziomie 2,00 pkt./mecz. Wcześniej w nieco gorszy sposób radził sobie w HNK Gorica oraz Sabah FK. Jako piłkarz Chorwat zanotował kilkadziesiąt spotkań występów w Bundeslidze oraz 2. Bundeslidze.

