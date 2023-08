fot. Imago / Łukasz Grochala / CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Drugie zwycięstwo w tej kampanii zaliczył ŁKS

Na temat wygranej potyczki nad Pogonią Szczecin kilka zdań wyraził szkoleniowiec Rycerzy Wiosny

Łodzianie aktualnie tracą tylko trzy oczka do zespołłów z podium tabeli

Kazimierza Moskal podsumował mecz ŁKS – Pogoń

ŁKS nie rzucał na kolana swoja dyspozycją w starciu przeciwko Pogoni szczecin. W kazdym razie okazał się finalnie skuteczniejszy od swoich rywali. Zdobył bramkę w doliczonym czasie gry za sprawa Engjella Hotiego i trzy punkty zostały na stadionie im. Władysława Króla.

– Gratulacje należą się zawodnikom, zagrali najlepszy mecz w tym sezonie. Pogoń ma bardzo dobry zespół. Myślę, że nie ma co mówić, że rywale grali w pucharach. Widzieliśmy to spotkanie i kto miał odpocząć, odpoczął – mówił Kazimierz Moskal na pomeczowej konferencji prasowej cytowanej przez stronę PogonSzczecin.pl.

– Pogoń przystąpiła do meczu w najsilniejszym zestawieniu. Zagraliśmy bardzo dojrzale w tym spotkaniu, wielkie brawa. Nie chcę głośno zastanawiać się, czy było to zwycięstwo zasłużone. Do 90. minuty brakowało nam tylko gola, ale na szczęście mamy też doliczony czas. Jeszcze raz gratuluję mojej drużynie – dodał trener.

