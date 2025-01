Legia finalizuje konkretny transfer. Da zarobić klubowi z Ekstraklasy

🆕🚨Wahan Biczachczjan jeszcze dziś dołączy do @LegiaWarszawa‼️ Piłkarz przeszedł już pomyślnie badania medyczne w Warszawie i teraz zmierza do Hiszpanii. Z Legią zwiąże się umową ważną do 2028 roku. @PogonSzczecin zarobi na transferze zawodnika około 250 tys. euro.