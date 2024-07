Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Maciej Rosołek

Rosołek odejdzie z Legii

Legia Warszawa w czasie letniego okienka transferowego przeprowadziła kilka ciekawych, a nawet bardzo ciekawych transferów. Zespół ze stolicy sprowadził do siebie m.in. Sergio Barcie, który powinien być w nadchodzącym sezonie jednym z czołowych obrońców w PKO Ekstraklasie. Poza tym do Wojskowi mogą pochwalić się także transferem Kacpra Chodyny oraz Jeana-Pierre Nsame.

Niemniej transfery do zespołu oraz wzmocnienia jakości składu oznaczają, że część dotychczasowych graczy będzie musiała pogodzić się z rolą rezerwowych lub też po prostu opuścić zespół. Być może jednym z takich graczy będzie Maciej Rosołek, który już od kilku sezonów zdaniem wielu kibiców jest zbyt słaby na grę przy Łazienkowskiej. Teraz głos ws. przyszłości napastnika zabrał sam trener Goncalo Feio, który powiedział w rozmowie z “Radio RDC”, że powinien on zacząć regularnie grać i to dla dobra Polaka.

– Rosołek w tej chwili musi się odbudowywać. Miałem rozmowę z Maciejem. Powiedziałem mu: “Rossi, nie chcę cię stąd wypchnąć, ze względu na to, jakim jesteś profesjonalistą, że rozumiesz czym jest Legia i ją szanujesz. Dla twojego dobra, dobrze by było, byś poszedł do klubu, w którym będziesz pierwszoplanową postacią – powiedział szkoleniowiec Legii dla “Radio RDC”.

22-latek dla Legii rozegrał aż 131 spotkań, w których zdobył 17 goli i zanotował 12 asyst. Swego czasu przez sezon był on także wypożyczony do Arki Gdynia, gdzie radził sobie bardzo dobrze.

