fot. PressFocus Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Daniel Myśliwiec ma za sobą niezwykle udaną przygodę ze Stalą Rzeszów

Po sezonie 2022/2023 obie strony podziękowały sobie za owocną współpracę

Teraz 37-latek pomoże Legii Warszawa w przygotowaniach do kolejnego sezonu

Trenerski talent na zgrupowaniu Wojskowych

Daniel Myśliwiec najpierw wprowadził Stal Rzeszów do pierwszej ligi, a później miał nawet szansę wywalczyć awans do Ekstraklasy. Beniaminek zakończy sezon zasadniczy na szóstym miejscu w tabeli, co pozwoliła na grę w barażach. Tam jednak od klubu z Rzeszowa lepsza okazała się Termalica.

Od pewnego czasu było również wiadomo, że współpraca Myśliwca ze Stalą po sezonie 2022/2023 dobiegnie końca. Obie strony poróżniły się w kwestii strategii i planów na przyszłość, co doprowadziło do rozstania. Obecnie utalentowany szkoleniowiec pozostaje bez pracy, ale na brak zainteresowania narzekać nie może. Media informują, że ma on na stole kilka ofert.

Zanim podejmie prace w nowym otoczeniu, pomoże Legii Warszawa w przygotowaniach do kolejnej kampanii. Portal Legia.net poinformował, że Myśliwiec dotarł do Austrii, gdzie Wojskowi odbędą obóz przygotowawczy. To efekt zaproszenia, jakie do 37-latka wystosował dyrektor sportowy stołecznego klubu Jacek Zieliński. Jednocześnie pojawiają się informacje, że jest to współpraca jednorazowa, a Myśliwiec nie będzie włączony do sztabu szkoleniowego na stałe.

